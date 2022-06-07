2018 yapımı aksiyon filmi 'Deprem' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Deprem filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Deprem filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Deprem filmine dair detaylar...

Deprem filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Deprem filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Deprem detayları haberimizde...

DEPREM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1904 yılında Oslo'da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılın ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya kalır. Jeologların elinde bulunan argümanlar, yıllar önce meydana gelen depremin bir benzerinin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Bu kez daha büyük bir felakatle karşı karşıya olan insanlar, savunmasız bir şekilde başlarına gelecekleri beklemeye başlar. Depremin belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, karısı ve çocuğunu kurtarmaya çalışan bir jeolog, zamana karşı yarışmaya başlar.