Gül Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gül Masalı ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? İşte dizinin yayın günü...

'Gül Masalı' dizisi atv ekranlarına yeni bir soluk getirecek ve yaz sezonuna damgasını vuracak. Diziseverler 'Gül Masalı'nın konusu nedir, Gül Masalı oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; yeni dizi Gül Masalı'na dair merak edilen detaylar haberimizde...

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ GÜL MASALI| Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çeken 'Gül Masalı' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Pastel imzalı dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. İşte Gül Masalı dizine dair detaylar...

GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gül Masalı dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Gülper Özdemir

Erdem Kaynarca

Sarp Can Köroğlu

Bülent Düzgünoğlu

Gülçin Hatıhan

Arif Pişkin

Ayşenil Şamlıoğlu

Suat Sungur

Sait Genay

GÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Gül Masalı dizisinin genç oyuncu kadrosu dikkat çekti ve sosyal medyada gündeme geldi. Başarılı kadrosu ve konusuyla, Gül Masalı yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.