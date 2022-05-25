SURVIVOR TÜRKİYE - YUNANİSTAN OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Mayıs Türk - Yunan oyununda kazanan takım belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları karma bir takım oluşturarak ödül oyununda kozlarını paylaştı. Survivor yarışmasının sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Mayıs Türkiye - Yunanistan yarışmasını hangi takım kazandı?' sorularını sorgulamaya devam ederken; Survivor yeni bölümde oynanan ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 00:30