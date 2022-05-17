ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 12. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluştu. Üç Kız Kardeş dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. 12. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 12. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 12. bölümü...

Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. 12. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 12. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 12. bölümü..

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır.

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin'in yanında yer alır.

Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

Serdar ve Dönüş arasındaki gerilimler, Hakan ve Derya arasındaki kıskançlık krizleri, Somer'in Türkan'ı ikna etme çabası üç erkeği bir araya getirir. Türkan ve Somer arasında yaşanacak bir hesaplaşma Türkan'ın vereceği kararı büyük ölçüde etkileyecektir.