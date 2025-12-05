Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım! "Bu da mı kırmızı kart değil?"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasınd Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimi ile ilgili tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cimbom'dan flaş bir paylaşım geldi.