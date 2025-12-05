Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'in vermiş olduğu kararlar tartışma konusu haline geldi. Son olarak sarı-kırmızılılardan o pozisyon için dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:
Bu da mı kırmızı kart değil ⁉️ pic.twitter.com/N6CvGRyBTl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025
GALATASARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ!
Galatasaray sosyal medyadan, "Daha kaç penaltımız çalınmayacak" şeklinde yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Daha kaç penaltımız çalınmayacak ⁉️ pic.twitter.com/1IRmy2OrGC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025