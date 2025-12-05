Galatasaray-Samsunspor maçında tartışmalı pozisyon! Hakem 'devam' dedi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti. Bu mücadelenin son dakikalarında yaşanan o pozisyon ise karşılaşmaya damga vurdu. İşte konuk ekip Samsunspor'un penaltı beklediği ve hakem Mehmet Türkmen'in 'devam' kararı verdiği o pozisyon...
Yayın Tarihi: 05.12.2025 - 22:16Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 - 22:38
