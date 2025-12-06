Beşiktaş aradığı stoperi Premier Lig'de buldu!

Kadrodaki stoperlerin performansından memnun olmayan ve direkt olarak ilk 11 oynayabilecek bir oyuncu arayışında olan siyah-beyazlılar, Chelsea'nin yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Kadroda direkt ilk 11 oynayabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, Chelsea'de forma şansı bulamayan Axel Disasi'yi yakından izliyor. Fotomaç'ın haberine göre Fransız savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Chelsea ile 2029'a kadar kontratı olan 27 yaşındaki stoper geçen sezon da Aston Villa'da kiralık oynamıştı. Disasi, ara transfer döneminde Chelsea'den kesin olarak ayrılmak istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon hiç maça çıkamadı. Axel Disasi, 2023'te Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.