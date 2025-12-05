Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başladı. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Cimbom rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başladı. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Cimbom rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Mücadelede devre arasında Lemina sakatlığı nedeniyle kenara geldi.

İkinci yarıda 56. dakikada Samsunspor adına Musaba ağları havalandırdı. Bu golle Samsunspor skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Samsunspor adına Emre Kılınç sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterirken Victor Osimhen sahneye çıktı ve kaydettiği şık golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.