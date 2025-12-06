Oyuncunun menajerinin de kulübe iki teklif getirdiği vurgulandı. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki isim, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybederek rotasyon oyuncusu haline geldi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Polonyalı futbolcu, bu sezon 20 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.