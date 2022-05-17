TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 70. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

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MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM İZLE



MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM KONUSU

Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir.