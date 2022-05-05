📺Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - Bir Zamanlar Çukurova 135. bölüm izle - atv CANLI İZLE | Bir Zamanlar Çukurova izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 135. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 135. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 135. bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova'nın 135. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 135. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 5 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek 135. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 135. YENİ BÖLÜM İZLE

135. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur.

Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 135. YENİ BÖLÜM İZLE