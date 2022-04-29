atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 14. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt 14. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt 14. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 14. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt 14. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt 14. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

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YALNIZ KURT 14. BÖLÜM KONUSU NE?

Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler. Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez. İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister. Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır. Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır.

Işid'in eline düşen Viking kurtulabilecek mi? Sare Kuzey Irak'tan nasıl çıkacak? Bevar'ın çocuklar üzerinden yapmak istediği provokasyon ne? Sınırı geçen Altay'ı neler beklemektedir? Doğan'ın Mira ve Nizam için hazırladığı sürpriz ne?

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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