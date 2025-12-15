Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe evinde Tümosan Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Tedesco karşılaşmayı değerlendirdi.



İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

"İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz."