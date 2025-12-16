Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını yorumladı
Son dakika Fenerhaçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-0'lık zaferle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Avrupa'dan "şık" bir skorla gelmelerine rağmen, ligin kırılma haftasını yaşayacaktı Fenerbahçe. Galatasaray'ın maç fazlasıyla altı puan fark koyması bir yana, berabere biten Trabzonspor maçı da geceye anlamını kattı. Tedesco maç öncesinde "Alev alev yanıyorlar" dedi oyuncuları için. Uzun zaman sonra takımına bu kadar güvenip, iddiasını ortaya koyan bir teknik adam ifadesi. İlk yarıdaki coşku da O'nu yanıltmadı. Konyaspor baskısını kırıp, çok oyuncu ile etkili şekilde gelmeye başladılar. Pozisyonlar kaçtı, fırsatlar harcandı, Talisca ustalığına, futbol şansını da ekleyip, skoru üçe getirdiler. İkinci yarıda vitesi küçültüp, maçı tutmaya konsantre oldular. Değişiklikler de bunu destekledi. Başakşehir karşısında öne geçip, maçı tutamamış, "Bunu başarmamız gerekirdi" eleştirisini de yaptılar. Şimdi, perşembenin yorgunluğu üstüne tabelayı savunmayı seçtiler.
Konya kısa üçgenler, özellikle merkezdeki kalabalığı sık sık deldi ama şut fırsatlarını ceza alanı dışında bulabildiler. Ederson sorumluluk aldı bu anlarda da. Bu maçların tekrarı olacağından kimsenin şüphesi de olmasın. Üç günde bir maç serisi içindeyseniz, ilk yarıda farkı bulduysanız, "ekonomik moda" geçmek anlam taşır. Keşke aynı tempoya veya baskıya devam edebilseler. Buna oyuncunun vücut dili karar verir. Duran yerine Talisca çıksa, belki de bulunan boş alanlarda daha etkili hücumlar da izleyebilirdik. Yine de 87'de gelen Asensio golü, Kadıköy müdavimlerinin evlerine daha keyifli götürdü. Yani; yarış devam...
EMRE BOL-AÇIK ARA YAPAR
Fenerbahçe artık rakiplerini bayıltmaya başladı. Henüz ilk yarıda işi bitirmek şampiyonluk alametidir. Tedesco'nun dediği gibi, "Kadrodaki bütün oyuncular alev alıyor." Hâlâ fiziksel olarak istenilen seviyeye gelmemelerine rağmen Süper Ligin üzerinde bir takım olduklarını göstermeye başladılar. Bazı şeyleri bazı maçlarda söylemek gerekiyor. Her teknik adamla ilgili; özellikle büyüklerde oynayıp hoca olanlarla ilgili hep dedikodu yapılıyor. Buyurun Beşiktaşlı Çağdaş Atan… 13 maç yapmış Fenerbahçe'yle, puan alamamış. Neden? Gücü yetmemiş! Birilerine kulp takarken bir zahmet dikkat edin.
Talisca'dan ligin ikinci yarısında gerçek performansını bekliyordum. Ama o tahminimden daha çabuk lige ağırlığını koymaya başladı. Vallahi helal olsun. Cukkayı alıp yatanlardan olmadı. İnanın beni bile şaşırttı! Kerem Aktürkoğlu'nun problemi kesinlikle mental. Hala kafasını toparlayamadı ve nereye geldiğinin farkında değil ne yazık ki… Fiziksel anlamda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zira kamp dönemini Portekiz'de geçirdi. Eğer Kerem de ağırlığını koyabilirse bu takım şampiyon olur. Aslında Konya takımının ezilmediğini istatistikler söylüyor. 17 şuta 17 şutla karşılık vermişler. Rakip ceza sahasına da Fenerbahçe'den sadece 6 kez az girmişler. Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarının işi bitirdiğini söylemek gerek. Buralar puan kaybedilecek yerler değil. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe'nin açık ara yapacağını düşünüyorum.
MUSTAFA ÇULCU-PENALTI DOĞRU
Fenerbahçe ön bölgede Jhon Duran'ın arkasında Talisca, en iyi olduğu yerde başladı. Kanatlardan Asensio ve Kerem içeriye kat ederek kanat bekleri Mert ve Brown'a boşluklar yarattı. Öne çıkmalarını sağladılar. Böyle olunca da Fenerbahçe kalabalık oyuncu grubu ile hücum aksiyonları geliştirdi. Basit top kayıpları yaşandı. Lakin oyuncular muazzam istekli ve hareketliydi. Yardımlaşma üstü seviyede olunca Fenerbahçe, rakibini daha ilk yarıda sahadan sildi. Konyaspor'un gücü belli, temassız oyunu tercih ettiler. Topu ön bölgede tutacak aksiyon yaratacak oyuncusu yok. Rakibi rahatsız edecek ürkütecek temposu da yok.
Talisca gerek hücumda gerekse savunmada müthiş oynadı. Asensio ve Fred performans olarak öne çıkan oyuncular oldu. Fenerbahçe ilk yarıda skoru elde edince ikinci yarı vites küçülttü. Her iki takımda orta karar tempoda maçı bitirmeye götüren anlayışla oyunu tamamladı. Ozan Ergün maçın hemen başında, kale atışında ceza alanı ön çizgisine basma konusunda Duran ile inatlaştı. Duran'ın son davranışı sınırları zorluyor, hakemin otoritesini sarsıyor sarı vermeliydi. Ama hakem arkasını döndü gitti! 8'de Jo Jin-Ho'ya çıkan sarının gecikmeli çıkması kafaları karıştırdı!
26'da topla oynayan Duran'a hamlede geç kalan Uğurcan'ın faulü net penaltı. Hakemin önü açık görüyor ama veremiyor! Oysa çok kolay verebileceği bir penaltı. Bunda bile alışkanlık VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geldi. Atış öncesi ekrana yansıyan hakemin kaleci Bahadır'a söylemleri ise çok manidar!Günümüz hakemliğinde maçlardan VAR'ı alın kanatları kopmuş uçak gibi yere çakılırlar. Maçta hakemi zorlayacak oyun da pozisyon da yoktu. Bir majör karar vardı o da VAR'dan geldi.