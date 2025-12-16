Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını yorumladı

Talisca'dan ligin ikinci yarısında gerçek performansını bekliyordum. Ama o tahminimden daha çabuk lige ağırlığını koymaya başladı. Vallahi helal olsun. Cukkayı alıp yatanlardan olmadı. İnanın beni bile şaşırttı! Kerem Aktürkoğlu'nun problemi kesinlikle mental. Hala kafasını toparlayamadı ve nereye geldiğinin farkında değil ne yazık ki… Fiziksel anlamda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zira kamp dönemini Portekiz'de geçirdi. Eğer Kerem de ağırlığını koyabilirse bu takım şampiyon olur. Aslında Konya takımının ezilmediğini istatistikler söylüyor. 17 şuta 17 şutla karşılık vermişler. Rakip ceza sahasına da Fenerbahçe'den sadece 6 kez az girmişler. Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarının işi bitirdiğini söylemek gerek. Buralar puan kaybedilecek yerler değil. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe'nin açık ara yapacağını düşünüyorum.