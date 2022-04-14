TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 27. bölümüyle ekranlara geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 27. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 27. bölümünde neler yaşandı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 27. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 27. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 14 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM KONUSU

Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis'e bir dost kisvesiyle Şahbaz'ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez'de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. Saldırıda Şahbaz'ın silahıyla nişan aldığı Oruç'un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu. Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz'ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem'in intikamını alabilecek midir? Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa'nın, Oruç, Hızır ve İlyas'a ödeteceği bedel ne olacaktır?

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👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 27. BÖLÜM İZLE