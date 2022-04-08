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YALNIZ KURT 11. BÖLÜM KONUSU NE?

Operasyonları başarısızlıkla sonuçlanan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenirler ve korkuya kapılırlar. Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise bu sonuçtan memnundur.

Ulvi ile Akın için çember daralır. Hem devlet peşlerindedir, hem de onları ortadan kaldırmak isteyen Mira ve Nizam. Nazar'ın ise güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasına karar verilir. Buna rağmen Nazar kendi planını uygulamaya koyar. Bu plan Mira ve Nizam'ı zor durumda bırakır. Zor durumda kalan Mira, Doğan'dan yardım ister.

Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdit oluşturur. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için ona yardım edebilecek tek kişi olan Viking'e başvurmak zorunda kalır.

Sare ile yüzleşen Doğan, yaptıkları anlaşma gereği eskisi gibi oyuna devam edeceklerdir. Bu anlaşmanın bozulmaması için ise Ela'yı koz olarak yanında tutar.

Altay'ın sıradaki hedefi ise Nazar'dır. Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekir ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Nazar'ı ortadan kaldırmak içinde yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için Doğan'ın kapısını çalar.

Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar? Nazar'ın Türkiye'yi terketmeden önceki planı ne? Nizam, Viking'ten ne isteyecek? Hem Mira'nın hem de Altay'ın kendisinden yardım istediği Doğan'ın tavrı ne olacak? Altay, Nazar'ın planına engel olabilecek mi?

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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