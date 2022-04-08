Oyunseverlerin merakla beklediği haber geldi. Steam platformunda satışı gerçekleştirilen bazı Xbox oyunlarında büyük indirimler yapıldı. 6 TL'ye bile oyun bulmak mümkün...
STEAM'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?
Forza Horizon 5 - 254,15 TL
Psychonauts 2 - 55,20 TL
Hellblade: Senua's Sacrifice - 12,25 TL
State of Decay 2: Juggernaut Edition - 34,50 TL
Ori and the Will of the Wisps - 16,50 TL
Gears 5 - 24,40 TL
Quantum Break - 14,75 TL
Deadlight - 6,00 TL
Fable Anniversary - 13,75 TL
Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition - 279,20 TL