Steam'de büyük indirim başladı! Xbox oyunlarında yüzde 80'e varan indirimler... | Forza Horizon, Psychonauts, Hellblade: Senua's Sacrifice

Oyunseverlerin merakla beklediği indirim geldi. Xbox kullanıcıları Steam platformunda birçok oyuna indirimli erişim sağlayabiliyor. Forza Horizon, Psychonauts, Hellblade: Senua's Sacrifice gibi oyunlarında olduğu listede yüzde 80'e varan indirimler mevcut. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 14:17