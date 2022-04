Oyunseverlerin merakla beklediği haber geldi. Steam platformunda satışı gerçekleştirilen bazı Xbox oyunlarında büyük indirimler yapıldı. 6 TL'ye bile oyun bulmak mümkün...

STEAM'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?

Forza Horizon 5 - 254,15 TL

Psychonauts 2 - 55,20 TL

Hellblade: Senua's Sacrifice - 12,25 TL

State of Decay 2: Juggernaut Edition - 34,50 TL

Ori and the Will of the Wisps - 16,50 TL

Gears 5 - 24,40 TL

Quantum Break - 14,75 TL

Deadlight - 6,00 TL

Fable Anniversary - 13,75 TL

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition - 279,20 TL