Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Maçın ardından, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisi Ederson'un sosyal medyaya yansıyan görüntüsü tartışmaya neden oldu. Yıldız kaleci, 'hakaret' ettiği iddiası üzerine tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe yönetimi, sevke dair hazırlıklarını tamamladı. Kapsamlı bir savunma yapılacak.

PFDK'dan gelen açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."