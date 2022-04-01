SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 1 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 1 Nisan Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 1 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 1 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 11:24