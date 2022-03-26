Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 26 Mart Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 26. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 26. bölümü...

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YARGI 26. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmaktadır.

Zafer'in kaybı Erguvan ailesinde olduğu gibi Kaya ailesinde pek çok taşı yerinden oynatmıştır. Böylesi bir kaybın sarsıntıyla uğraşmaya çalışırken, tüm kozlar savaş davullarını vurmaya başlayan Yekta Tilmen'dedir ve onun bu konudaki manevraları merak edilmektedir.

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👉YARGI 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Acısıyla baş etmeye çalışan Ceylin ve ev halkı için cinayeti aydınlatabilmek uğruna tüm herkes seferber olmuştur. Metanetle gerçeğin açığa çıkmasını bekleyen Ceylin için yardım hiç beklemediği bir yerden gelecektir.

Bir yanda kendi ailesinin üzerindeki ölü toprağını anlamlandırmaya çalışan Ilgaz, bir yandan da sevdiği kadının yası ile kahrolmaktadır. Hayatın onlara sunduğu ve pek çok hata ile örülü bu beklenmedik kayıp ikili için yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

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👉YARGI 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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👉YARGI 26. BÖLÜM İZLE

👉YARGI 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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👉YARGI 26. BÖLÜM İZLE

👉YARGI 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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👉YARGI 26. BÖLÜM İZLE

👉YARGI 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE