Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Buket Dereoğlu, şimdilerde sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşım ve açıklamalarda gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yapılıyor.
Peki Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar...
BUKET DEREOĞLU KİMDİR?
Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 30 Nisan 1970 İstanbul doğumlu. Aslen İzmirli olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta boşandı. Annesi tiyatro sahibi İdil Yazgan daha sonra ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunu olan Buket Dereoğlu, ilk oyunculuğuna "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatrolarda oynadı.
1989 yılında başlayan ve tam 13 yıl devam eden Bizimkiler dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta oyuncularla birlikte aynı yapımda rol aldı.
İki evlilik yapan Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi. 2 yılın ardından çift boşandı. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. Ünlü oyuncunun ikinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.
BUKET DEREOĞLU BOYU VE KİLOSU
Buket Dereoğlu boyu 1.65 cm ve kilosu 53'tür.
BUKET DEREOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ
1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet
1993 Cümbüş Sokak - Helga
1995 Çiçek Taksi - Elizabeth
1996 Ağustos Bönceklerini Unutma
1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen
1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu
Cümbüşiye - Helga
2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi
Yasemince 2000
2001 Tuzu Kurular
2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale
2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)
Dayı
En İyi Arkadaşım - Sıfırcı
2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon
2006 Avrupa Yakası
2007 Gemilerde Talim Var
2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi
2008 Görgüsüzler - Saliha
Pulsar - Nermin Bilgiç
2009 Çılgın Kanal - Deniz
Papatyam - Yasemin
2011 Artı 18
Müziklerin Efendisi