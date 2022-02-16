Survivor'da heyecan devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Öte yandan ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet izleyicileri bekliyor. Yayınlanan fragmanda Survivor Mert'in Sude Burcu'ya Sevgililer Günü hediyesi olarak çiçek vermesi üzerine Nisa adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

Survivor'da heyecan devam ediyor. Mert Öcal ile Survivor Sude Burcu aşkı tam gaz devam ediyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, Mert Öcal'dan Sude Burcu'ya sürpriz hediye gelmesi dikkat çekti. Mert Öcal, Sude Burcu'ya sevgililer günü hediyesi olarak çiçek verirken Survivor Sude bu duruma oldukça mutlu oldu. Bu durumu gören ve bu ilişkiyi en başından beri desteklemeyen Survivor Nisa duruma oldukça fazla sinirlendi.

SUDE VE NİSA TARTIŞTI!

Nisa Bölükbaşı'nın Sude Burcu ile ilgili ithamları ortalığı karıştırırken ikilinin tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.