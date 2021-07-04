İlhan Mansız: Formuma dikkat ediyorum

A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın efsanelerinden İlhan Mansız, bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalanırken "Formuma dikkat ediyorum" dedi.

Arkadaşları ile buluşmaya geldiğini söyleyen İlhan Mansız, "Spordan çıktım, formumu zaman korumaya dikkat ediyorum. Spor hep hayatımda olacak. Şimdi de arkadaşlarımla öğle yemeği yiyeceğiz" dedi.

Önce AVM de kısa bir tur atan 45 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra arkadaşları ile buluşacağı mekana gitti.

DİĞER

MAGAZİN HABERLERİ