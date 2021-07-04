04 Temmuz 2021, Pazar

MAGAZİN

İlhan Mansız: Formuma dikkat ediyorum

İlhan Mansız: Formuma dikkat ediyorum
MAGAZİN
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın efsanelerinden İlhan Mansız, bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalanırken "Formuma dikkat ediyorum" dedi.

Arkadaşları ile buluşmaya geldiğini söyleyen İlhan Mansız, "Spordan çıktım, formumu zaman korumaya dikkat ediyorum. Spor hep hayatımda olacak. Şimdi de arkadaşlarımla öğle yemeği yiyeceğiz" dedi.

Önce AVM de kısa bir tur atan 45 yaşındaki eski futbolcu, daha sonra arkadaşları ile buluşacağı mekana gitti.

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