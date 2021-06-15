Son dakika magazin haberleri: Burcu Esmersoy'un güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte o detay...
Ünlü sunucu, manken ve oyuncu Burcu Esmersoy'un fit paylaşımları sosyal medyayı adeta salladı. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy'a övgüler yağarken, güzellik sırrı da ortaya çıktı.
Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, güzel fiziğinin sırrını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Güzel sunucu formunu düzenli spora borçlu olduğunu her seferinde dile getiriyor.
BURCU ESMERSOY KİMDİR?
Burcu Esmersoy, 1990'lı yılların sonundan beri Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri. 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü. Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren Burcu Esmersoy, bu konuda ABD'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı. Asıl ününü ise spor programları ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı. Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)