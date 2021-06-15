15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika magazin haberleri: Burcu Esmersoy'un güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte o detay...

Burcu Esmersoy'un güzellik sırrı ortaya çıktı! İşte o detay...
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Ünlü sunucu, manken ve oyuncu 'un fit paylaşımları sosyal medyayı adeta salladı. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy'a övgüler yağarken, güzellik sırrı da ortaya çıktı.

Ünlü sunucu ve model , Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, güzel fiziğinin sırrını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Güzel sunucu formunu düzenli spora borçlu olduğunu her seferinde dile getiriyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy, 1990'lı yılların sonundan beri 'nin en ünlü isimlerinden biri. 'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü. İşletmeciliği bölümünü bitiren Burcu Esmersoy, bu konuda 'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı. Asıl ününü ise spor programları ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı. Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti.

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