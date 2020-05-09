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Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında ve nereli? Biyografisi...

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında ve nereli?
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Yemin dizisinde rol alan , başarılı rolüyle izleyenleri kendisine bağladı. Peki, Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında ve nereli? İşte Özge Yağız hakkında tüm bilgiler...

Yemin dizisinde Reyhan karakteriyle tanıdığımız , izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki Özge Yağız kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte tüm ayrıntılar...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında 'da dünyaya gelmiştir. İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan 'Adını Sen Koy' dizisi ile yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, 1.69 boyunda ve 52 kilodur. Özge Yağız, Koç burcudur.

Özge Yağız'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)
2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)

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