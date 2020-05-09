Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında ve nereli? Biyografisi...
Yemin dizisinde rol alan Özge Yağız, başarılı rolüyle izleyenleri kendisine bağladı. Peki, Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında ve nereli? İşte Özge Yağız hakkında tüm bilgiler...
Yemin dizisinde Reyhan karakteriyle tanıdığımız Özge Yağız, izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki Özge Yağız kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte tüm ayrıntılar...
ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan 'Adını Sen Koy' dizisi ile yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, 1.69 boyunda ve 52 kilodur. Özge Yağız, Koç burcudur.
Özge Yağız'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)
2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde