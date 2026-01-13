Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u ikna edemeyince rotasını listenin ikinci sırasında yer alan Roma'nın Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'e çevirdi.
Fenerbahçe'de Artem Dovbyk sesleri!
Ocak ayında golcü takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı. İtalyan basını da sarı lacivertlilerin, Roma'nın yıldızı Artem Dovbyk için görüşmelere başladığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İtalyan basını da haberi; "Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti" başlığıyla verdi.
Fotomaç'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği haberde şu ifadeler yer aldı: "Guendouzi transferi ve Lookman'a olan ilginin ardından Artem Dovbyk de Türkiye Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.