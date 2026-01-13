17 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 13, Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 17 maça çıkan Artem Dovbyk, sadece 625 dakika sahada kalabildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.