Beşiktaş'ta Tammy Abraham için flaş ayrılık iddiası! Eski takımına mı dönüyor?

Beşiktaş için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Tammy Abraham'ı Aston Villa'nın gündemine aldığı, İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin, Abraham'ı kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda ayrılıklar peş peşe geliyor.

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından sırasıyla Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Tammy Abraham için de sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Abraham'ı gündemine aldığı öğrenildi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Aston Villa'nın, Abraham için Beşiktaş'a şimdiye kadar teklifte bulunmadığı ifade edildi. Milliyet'in haberine göre İngiliz ekibinin deneyimli golcü için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlıların kapısını çalabileceği aktarıldı.

Daha önce 2018-2019 sezonunda Chelsea'den kiralık olarak Aston Villa forması giyen Tammy Abraham, 40 maçta attığı 26 golle dikkatleri üzerine çekmişti.