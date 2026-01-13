Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası: En-Nesyri ile takas olacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen ve formasını Jhon Duran'a kaptıran Youssef En-Nesyri için flaş bir takas iddiası ortaya atıldı. Dış basında yer alan haberlerde, takımlarında mutsuz olan iki futbolcunun takas edilebileceği ifade edildi. | FB Spor haberleri
Kış transfer döneminin en çok konuşulan takımı Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden Youssef En-Nesyri için yol ayrımı her geçen gün daha da netleşiyor.
Geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla ve rekor bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kadroya katılan Faslı golcü, sergilediği istikrarsız performans ve beklenen skor katkısını bir türlü verememesi sebebiyle bu sezon eleştirilerin merkezinde yer aldı.
Özellikle teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki tercihlerini farklılaştırmasıyla birlikte, Faslı oyuncu için işler daha da zor bir hal aldı. Zira İtalyan teknik adam, sakatlığını tamamen atlatan ve son maçlardaki yükselen formuyla dikkat çeken Jhon Duran'ı ilk tercih olarak görüyor.
Tam da bu noktada, En-Nesyri'nin gidişine onay vermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, hücum hattındaki bu boşluğu dünya çapında bir isimle doldurmak için operasyonun rotayı değiştirdi. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Al Hilal, En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için masaya çok özel bir takas formülü koydu.
Bu formülün diğer ucundaki isim ise futbol dünyasının yakından tanıdığı Darwin Nunez.
Sezon başında 53 milyon euro gibi astronomik bir rakamla İngiliz devi Liverpool'dan Al Hilal'e transfer olan ancak Suudi Arabistan yaşamına adapte olmakta güçlük çeken Uruguaylı yıldızın, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği ifade edildi.
Tedesco'nun da onay verdiği Nunez'in, yeniden Avrupa arenasına dönmek ve Fenerbahçe formasıyla yeni bir başlangıç yapmak için oldukça istekli olduğu ifade belirtiliyor.
Bu sezon Al Hilal formasıyla 17 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Al Hilal ile kontratı 2028 yılında sona eren Uruguaylı yıldızın piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.