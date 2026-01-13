Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası: En-Nesyri ile takas olacak

Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası: En-Nesyri ile takas olacak Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen ve formasını Jhon Duran'a kaptıran Youssef En-Nesyri için flaş bir takas iddiası ortaya atıldı. Dış basında yer alan haberlerde, takımlarında mutsuz olan iki futbolcunun takas edilebileceği ifade edildi. | FB Spor haberleri Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Kış transfer döneminin en çok konuşulan takımı Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden Youssef En-Nesyri için yol ayrımı her geçen gün daha da netleşiyor.

Geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla ve rekor bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kadroya katılan Faslı golcü, sergilediği istikrarsız performans ve beklenen skor katkısını bir türlü verememesi sebebiyle bu sezon eleştirilerin merkezinde yer aldı.