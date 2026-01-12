logo

Sayısal Loto açıklandı mı? 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. 12 Ocak tarihli çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu.

A Spor
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 12 Ocak | Büyük ikramiye devretti mi? 12 Ocak tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin durumu netleşti. "12 Ocak Sayısal Loto sonuçları", "Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?" ve "Büyük ikramiye hangi ile çıktı?" gibi sorular arama motorlarında öne çıkarken, sonuçlar resmî kaynaklar üzerinden paylaşıldı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

3-23-55-59-69-82 Joker: 36 SüperStar: 80

Çılgın Sayısal Loto 10 Ocak kazanan numaralarÇılgın Sayısal Loto 10 Ocak kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

