Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar olan, 2021-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Mesut Özil sarı-lacivertli ekibin yeni transferi ve kendisinin de Arsenal'dan eski takım arkadaşı olan Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Matteo Guendouzi'yi yorumladı. Sabah'a konuşan Mesut Özil, bir dönem Arsenal'de birlikte forma giydiği Fransız futbolcunun çok yetenekli olduğunu söyleyerek "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de Galatasaray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi" ifadesini kullandı.

BU KADRO AVRUPA'DA KUPA ALMALI

Fenerbahçe'nin doğru bir transfer yaptığını vurgulayan Mesut, "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır" dedi. Kanarya'nın yeni hocası Tedesco'yu da değerlendiren 37 yaşındaki ünlü isim, şunları söyledi: "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Son maçta Galatasaray'a karşı da gördük. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı. Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar."

GUENDOUZI OLAY OLDU!

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, satılmasını kesin bir dille reddetmesine karşın Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye gönderilmesine İtalya Ligi'ndeki Verona maçı sonrası basın toplantısında tepki gösterdi. "Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" sorusu karşısında İtalyan teknik adam, "Nitelik ve niceliğe sahip, biraz da gol atan bir oyuncu isterim. Sanırım Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro civarında olur" cevabıyla kulüp yöneticilerine imalı bir göndermede bulundu.