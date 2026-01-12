Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin transfer çalışmalarına ilişkin A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fatih Hocamızla zaten temas halindeyiz, bu konuları konuşuyoruz. Şu ana kadar 4 oyuncu için de resmi tekliflerimizi yaptık. Pazarlıklar devam ediyor. Bir veya iki oyuncu, belki ayrılanlar olabilirse üç oyuncuyu da kadromuza katmayı planlıyoruz."

"Sayın Fatih Tekke ile beraber yönetimimizin belirlediği bir yol haritamız var, biz o yol haritası dahilinde hareket ediyoruz."

"Fatih Tekke ile aramızda çok iyi bir iletişim var."

"Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz."

"Jeremie Boga konusunu defalarca anlattık. Nasıl anlatmak lazım, onu da bilmiyorum. Boga, Trabzon'da Türkiye futbolu oynamak istemiyor. Fransa ve İspanya'da oynamak istiyor."

OĞUZ AYDIN VE AHMED KUTUCU KONUSU!

"Sadettin Saran'ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. "Görüşebilirsin," dedi. Rakibimiz kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık."

"Ahmed Kutucu da Fatih Hocamızın beğendiği oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'dan izin alarak oyuncuyla görüştük ama orada biz oyuncuyu kiralamak istiyoruz. Galatasaray'ın zorunlu satın alma gibi bir talebi var. Biz o düşüncede değiliz."

"Batagov, Augusto, Oulai ve Pina için teklif var. Ama vermeyi düşünmüyoruz. Çok farklı rakamlar gelirse, konuşabiliriz."

"Onana'nın niyeti Türkiye'de kalıcı olmak değil. Burada forma giyip Avrupa'ya dönmek."