Christopher Nkunku Fenerbahçe'ye gelecek mi? Tedesco açıkladı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam; sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 13.01.2026 - 10:56Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 - 11:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. İşte sarı-lacivertlilerin teknik patrounundan dikkat çeken açıklamalar...
"BERARDI ZEHİR GİBİYDİ"
"Calabria'da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero'da geçirdim ve yazları hep oraya döndüm. Asfaltta yapılan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, tüm kasaba etrafımızda olurdu. Domenico Berardi de oynardı; benden dokuz yaş küçüktü, henüz bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada adeta 'zehir' gibiydi".
"MUTLAKA İTALYA'DA ÇALIŞACAĞIM"
İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) kendisine olan ilgisinden onur duyduğunu belirten Tedesco, "Gattuso'yu seçtikleri için mutluyum, o hem harika bir antrenör hem de ikimiz de Calabrialıyız" dedi. Gelecekte mutlaka İtalya'da çalışacağını söyleyen teknik adam, favori stadının Marassi olduğunu, oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni'yi çok beğendiğini belirtti.
EN ZOR ANI SCHALKE'DEN KOVULMASI
Endüstriyel mekanik mühendisliği mezunu olan Tedesco, bu eğitimin hayatı yapılandırılmış bir şekilde ele almasına yardımcı olduğunu belirtti. Futbola geçmeden önce iki yıl boyunca Daimler (Mercedes) firmasında akustiğin sessizliği üzerine çalışmış. Kariyerindeki en zor anın ise taraftarlarla kurduğu duygusal bağ nedeniyle Schalke'den ilk kez kovulduğu an olduğunu ifade etti.
"ALLEGRI İLE MESAJLAŞIYORUM"
Tedesco, İtalya ile bağını hiç koparmadığını şu sözlerle anlatıyor: "İtalya her zaman evimdir. Serie A'yı izliyorum, bana her zaman kapılarını açan Massimiliano Allegri ile mesajlaşıyorum; o iletişim konusunda bir modeldir. Müzik konusunda ise kimse benim için Lucio Dalla gibi olamaz. Ne zaman 'Stella di Mare' çalsa duygulanırım".
TRANSFER GÜNDEMİ: GUENDOUZI, NKUNKU, SKRINIAR
"Guendouzi'nin doğru adam olduğuna inanıyorum. Bakışlarında çok uyanık ve zeki bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktik hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz."
"GİDİŞİNE ASLA İZİN VERMEM!"
"Skriniar'ın gidişine asla izin vermem. Milan hem saha içinde hem saha dışında temel direğimiz, harika bir insan ve her zaman oynamak istiyor."
"GELMESİ PEK OLASI DEĞİL"
"Söylentileri anlıyorum çünkü Nkunku'ya çok değer veriyorum ve birlikte Leipzig tarihinin ilk kupası olan 2022 Almanya Kupası'nı kazandık. Ancak ocak ayı transfer piyasası özeldir; kimi almak istediğine tek başına karar veremezsin, sadece sana bağlı değildir. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum."