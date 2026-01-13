"BERARDI ZEHİR GİBİYDİ" "Calabria'da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero'da geçirdim ve yazları hep oraya döndüm. Asfaltta yapılan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, tüm kasaba etrafımızda olurdu. Domenico Berardi de oynardı; benden dokuz yaş küçüktü, henüz bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada adeta 'zehir' gibiydi".

"MUTLAKA İTALYA'DA ÇALIŞACAĞIM" İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) kendisine olan ilgisinden onur duyduğunu belirten Tedesco, "Gattuso'yu seçtikleri için mutluyum, o hem harika bir antrenör hem de ikimiz de Calabrialıyız" dedi. Gelecekte mutlaka İtalya'da çalışacağını söyleyen teknik adam, favori stadının Marassi olduğunu, oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni'yi çok beğendiğini belirtti.