Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi.
Ocak ayı transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin ardından bir bomba daha patlatmak üzere. Sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante için Dubai'ye transfer çıkarması yapacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı lacivertlilerin flaş bir isme kancayı taktığı öğrenildi.