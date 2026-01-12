Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha bölgesi için öncelik vermişti.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Onyedika hamlesi!
Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Raphael Onyedika transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim taraftarın beklediği transferi bitirdi.
Africafoot'un haberine göre Galatasaray, Onyedika transferi için Club Brugge ve oyuncuyla anlaşma sağladı.