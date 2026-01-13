Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Juventus forması giyen Weston McKennie için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte olası teklifin ve sözleşmenin detayları...

Ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yaparak şampiyonluk yarışındaki varlığını korumak isteyen Beşiktaş'ta gündem, orta saha transferi.

Orkun Kökçü'nün yanına bir isim ekleyerek Ndidi ile birlikte üçlü bir orta saha kurgusu oluşturmayı planlayan yönetim, Juventus forması giyen yıldız için devreye girdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Football İtalia'da yer alan habere göre, Weston McKennie için resmi teklif yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncunun, Torino ekibiyle sözleşmesinin son 6 ayına girmesinden faydalanmak istiyor.

JUVENTUS'UN TALEBİ

İtalyan kulübünün, 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 15 milyon euro artı bonuslar beklediği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF HAZIRLIĞI

Beşiktaş'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu ve transferi yaklaşık 8 milyon euro bandında bitirmek istediği ifade ediliyor.

MCKENNIE'NİN MAAŞI

Tarafların anlaşması halinde Beşiktaş'ın ilgisine sıcak baktığı belirtilen 27 yaşındaki futbolcunun, yıllık 4.5-5 milyon euro civarında bir maaş beklentisi olduğu bildiriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 25 resmi karşılaşmaya çıkan McKennie, 3 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. ABD'li oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

