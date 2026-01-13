Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
TRANSFER HABERİ: 2 isim ayrılıyor Fenerbahçe kasayı dolduruyor
Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncularla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, yeni transferlere kaynak sağlamak için 2 ismin satışından dev bir geliri kasasına koyacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gelenler kadar gidecek olan oyuncularla ilgili de çalışmalar sürüyor.
Guendouzi transferi sonrasında forma şansı azalan Fred, takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.