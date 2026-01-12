Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Forvet bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Katar ekibi Al-Sadd, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan En-Nesyri 7 gol kaydetti.
Sarı lacivertliler 28 yaşındaki golcü oyuncuyu Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.