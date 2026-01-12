Chelsea'dan gelişinden bu yana sergilediğ etkili performanslara rağmen Rüdiger'in yaşı (32) ve ona eşlik eden fiziksel sorunlar, Bernabeu'daki geleceğini belirsiz kılıyor.

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Alman milli oyuncuyu savunma hattını güçlendirmek için ideal bir fırsat olarak görüyor ve oyuncuyu sarı-kırmızılı projeye dahil olmaya ikna etmek için hem kendisiyle hem de temsilcileriyle temaslara başlamış durumda.