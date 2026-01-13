Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda bordo mavililer, Fransa Ligi ekiplerinden Lorient’in 25 yaşındaki sol beki Darlin Yongwa’yı transfer etmek için 1 milyon euro+bonus şeklinde teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sol bek ve sol kanat transferlerini 18 Ocak'ta Kocaelispor ile oynanacak lig maçına kadar bitirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Nwaiwu'yu renklerine bağlayan ve sağ stopere Fatih Tekke'nin listesindeki ilk ismi alan Fırtına'da, Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın Fransız basını ouest-france.fr sitesinden derlediği haberde, Trabzonspor'un Lorient'in sol beki Yongwa'yı transfer etmek için harekete geçtiği yazıldı. Teklifin 1 milyon euro artı bonus şeklinde olduğu belirtildi. Haziran ayına kadar Lorient ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavililere gitmek istediği yazılıyor. Lorient formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen 1.77 boyundaki futbolcu, sadece sol bek değil, orta sahanın solunda ve ihtiyaç duyulduğunda stoperde de görev yapabilme özelliğiyle "joker" oyuncu profiline uyuyor.

Lorientle 86 maça çıkan Darlin Yongwa, 3 kez fileleri sarstı. 9 da asist yaptı.