10 Nisan 2020, Cuma

MAGAZİN

Hayat Tamircisi programının sunucusu Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Hayat Tamircisi başlıyor!
MAGAZİN
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Son zamanlarda merakla beklenen programlardan biri olan 'nin ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. Kendisini hayvanlara adayan 'ın sunuculuğunu yaptığı programda sokak hayvanlarının hayatlarını kurtarma ve güzelleştirme adına yapılan hamlelere şahit olacağız. Dİkkat çeken programın konusu ve sunucusu Hasan Kızıl merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Hayat Tamircisi'nin sunucusu Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl ne iş yapıyor? ?

isimli merakla beklenen bu akşam izleyici ile buluşuyor. Bugüne kadar 500'den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran ve Esra Şenol ilk bölümde Hırhır'ı ayağa kaldırmaya çalışacaklar. Her bölümde yeni bir hayvana yardımcı olacak olan Hasan Kızıl'ın sunduğu Hayat Tamircisi programı hakkında birçok kişi araştırma yapmaya başladı.

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hayat Tamircisi programı ile adını duyuran Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl, 1995 yılında Mardin'de dünyaya gelmiştir. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Hasan Kızıl, lise yıllarında tasarladığı projeyle adını duyurmuştur. Görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesi gündeme gelmiştir. Üniversite eğitimi de almak isteyen Hasan Kızıl, veterinere kedi yetiştirmeye çalışırken sınavı kaçırmıştır. Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştır. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Hasan Kızıl, engelli için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.

HAYAT TAMİRCİSİNİN KONUSU NEDİR?

Farklı içeriği ile izleyicinin beğenisini kazanacak programda, hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmak için kendini adayan Hayat Tamircisi Hasan Kızıl'ın hikayeleri ekrana gelecek.

Hasan Kızıl, her türlü engelli hayvanı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek.

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