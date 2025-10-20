Galatasaray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi. Galatasaray yönetimi, Fransız devi PSG ile yakın ilişkilerinin kullanıp Ocak ayında yıldız isimleri renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme hedefleriyle birlikte Ocak ayı transfer dönemi önem kazandı.
Sarı-kırmızılılarda yönetim, kadroyu güçlendirerek kulübün Avrupa'da adından söz ettirmesini istiyor. Okan Buruk, transfer sürecinin en tepesinde olan isim. Tecrübeli teknik adam yönetimin ona sunduğu isimleri değerlendirerek kararını verecek.
Bu doğrultuda çalışmalara başlayan ve yapacağı transferlerle taraftarını da mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, Icardi transferiyle birlikte ikili ilişkilerin iyi seviyede olduğu Fransız devi PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
FootMercato'nun haberine göre Galatasaray, devre arasında PSG'den bir oyuncu almak istiyor. Sarı-kırmızılılar, PSG yönetimiyle birlikte takımdan ayrılmak isteyen oyuncuları değerlendiriyor.
HEDEF: BERALDO!
Galatasaray'da Okan Buruk, stoper mevkisinde kadro derinliğini arttırmak istiyor. Transfer komitesi tecrübeli teknik adama PSG forması giyen Brezilyalı stoper Beraldo'yu önerdi. Teknik ekibin onaylaması durumunda Cimbom, 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lucas Beraldo'yu ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda bir diğer hedef ise sağ kanat bölgesine takviye yapmak. Yunus Akgün'ün gösterdiği iyi performanstan sonra taliplilerin artması Galatasaray yönetimini bu mevki için arayışa soktu.
İtalyan ekibi Atalanta, Yunus Akgün'le ilgileniyor ve devre arasında sarı-kırmızılılara teklif yapmaya hazırlanıyor. Cimbom eğer Yunus Akgün takımdan ayrılırsa, PSG'nin Güney Kore'li oyuncusu Kang-in Lee'ye teklif yapabilir. 24 yaşındaki oyuncu, hızlı ve teknik özelliklerinin iyi olmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların listesinde öne çıkan isimlerden bir tanesi.
SINGO GİBİ
Galatasaray ayrıca Ismael Jakobs'un istikrarsız performansından dolayı takıma sol bek mevkisinde takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Fransız yıldız, Lucas Hernandez gelebilir. Hernandez Galatasaray formasını terleten Wilfried Singo gibi hem stoper hem de bek mevkisinde forma giyebiliyor.
Galatasaray'ın ilgilendiği Beraldo, Kang-in Lee ve Lucas Hernandez'in tahmini piyasa değerleri 25 milyon Euro. Sarı-kırmızılılar bu transferlerle kadrosunu güçlendirip, Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek istiyor.