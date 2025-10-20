Serik Spor-Amed SK maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Serik Spor, sahasında Amed SK’yı ağırlayacak. Diyarbakır temsilcisi Sinan Kaloğlu yönetiminde deplasmanda kazanarak çıkış arayışını sürdürmek istiyor. Ligde topladığı 16 puanla 6. sırada bulunan Amed SK, üst sıralara yaklaşmak ve iddiasını güçlendirmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ev sahibi Serik Spor ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Sergey Yuran yönetiminde maçlara hazırlanan Antalya ekibi, 13 puanla 13. sırada yer alıyor ve iç saha avantajını kullanarak namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. İşte, Serik Spor-Amed SK maçı öncesi son notlar...