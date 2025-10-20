20 Ekim Altın Fiyatları | Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?

20 Ekim Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde “güvenli liman” olarak öne çıkan altın, yine piyasaların en çok konuşulan yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Son günlerde yaşanan fiyat hareketliliğiyle birlikte, “Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle yatırım yapmak ya da birikimlerini korumak isteyenler, altındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. İşte 20 Ekim Pazartesi itibarıyla güncel altın kuru ve Kapalıçarşı altın fiyatlarına dair tüm detaylar...

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI 20 EKİM 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Ekim 2025 Pazartesi Döviz Kuru...

20 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,95 (Satış)

◼EURO: 48,95 (Alış) - 49,01 (Satış)

◼STERLİN: 56,44 (Alış) - 56,72 (Satış)

1 DOLAR = 41,95 TL

Gram altın alış-satış fiyatları 19 Ekim

▶Gram Altın Alış: 5.746,27

▶Gram Altın Satış: 5.747,07

▶Cumhuriyet Altını Alış: 40.578,00

▶Cumhuriyet Altını Satış: 41.191,00

▶Yarım Altın Alış: 19.858,00

▶Yarım Altın Satış: 20.132,00

▶Çeyrek Altın Alış: 9.929,00

▶Çeyrek Altın Satış: 10.066,00

▶Ata Altın Alış: 40.660,00

▶Ata Altın Satış: 41.218,00

▶Tam Altın Alış: 39.594,00

▶Tam Altın Satış: 40.079,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Ekim Pazartesi günü saat 06.36 itibarıyla alınmıştır.