Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Kanarya'nın galibiyet golleri 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 41. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 59. dakikada Serginho kaydetti. Öte yandan Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanla 3. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 3 puanla son sırada kaldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.

Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.

Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

TALISCA EN UÇTA

Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı.

Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı.

Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı.

ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı.

Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı.

BARTUĞ 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz, 2 maç sonra kadroya dahil edildi.

Avrupa listesinde yer almayan genç oyuncu, ligde Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroya girememişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.

21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Grbic uzanarak gole engel oldu.

59. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Johnson'un pasında sağdan ceza sahasına giren Serginho çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Tarık'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada Fatih Karagümrük net pozisyondan yararlanamadı. Berkay Özcan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Balkovec'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin sert şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi. Dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazından Tiago Çukur tamamladı ancak Tarık meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında soldan ceza sahasına giren En-Nesyri çaprazdan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Grbic'ten dönen topu yakın mesafeden Asensio tamamladı ancak üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

83. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Balkovec oyun dışına gönderildi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.