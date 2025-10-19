Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım."

"Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz."