Rapid Wien-FC Santa Coloma maçı ayrıntıları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Avusturya temsilcisi Rapid Wien, sahasında Andorra ekibi FC Santa Coloma’yı konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanarak tur kapısını aralayan Rapid Wien, kendi seyircisi önünde sürprize izin vermeyip adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. İki farklı mağlubiyetin ardından Avusturya deplasmanına çıkacak olan FC Santa Coloma ise zoru başararak tur umutlarını son düdüğe kadar taşımayı ve beklenmedik bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Bu kritik randevu öncesinde takımların son durumu, muhtemel kadrolar ve karşılaşmaya dair öne çıkan tüm detaylar haberimizde!