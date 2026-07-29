Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Jamal Musiala açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde sarı-kırmızılılarla anılan Jamal Musiala hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin konuştu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.07.2026 11:34
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık kampı programı kapsamında son olarak prova maçında Venezia ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken oynanan futbol ve alınan skor, sarı-kırmızılı taraftarların yıldız transferi beklentisini daha da çok arttırdı.