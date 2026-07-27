Galatasaray'ın 30 milyon euro teklif ettiği isim 28 milyona transfer oluyor!

Galatasaray'ın 30 milyon euro teklif ettiği isim 28 milyona transfer oluyor!

Galatasaray'ın transferi için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak kulübünün yüksek bonservis beklentisi nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldığı yıldız orta saha, bu kez İngiltere Premier Lig'e imza atmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinin daha önce reddettiği teklifin altında bir bedelle İngiliz kulübüyle anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...