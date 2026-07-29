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Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Vincenzo Italiano devreye giriyor

Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, sağ kanat arayışında rotasını yeniden Federico Chiesa'ya çevirdi.

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Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Vincenzo Italiano devreye giriyor

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi. Siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

YENİDEN CHIESA

Salah transferinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak transfere çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların geçen sezon da gündeminde olan Federico Chiesa için yeniden harekete geçilecek. Vincenzo İtaliano'nun, Fiorentina'nın başına geçtiğinde Floransa ekibinden Juventus'a transfer olan İtalyan yıldızın piyasa değeri 13 milyon avro. Liverpool'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncunun transferi için İtaliano'nun bizzat devreye gireceği öğrenildi.

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14:10

SÜRPRİZ LEAO HAMLESİ

Beşiktaş'ın, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Rafael Leao'yu transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Chiesa operasyonu! Vincenzo Italiano devreye giriyor - 1
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