İşte Galatasaray'ın Napoli'den Kevin De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
Takıma yöne verecek bir orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını yeniden Kevin De Bruyne'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Napoli forması giyen Belçikalı yıldız için hem oyuncuya hem de kulübüne hazırladığı teklifi İtalyanlar duyurdu. İşte o sözleşme...
Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok isim üzerinde duran sarı-kırmızılı yönetim, rotasını yeniden Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ye çevirdi.
Sarı-kırmızılıların listesindeki yıldız isimlerin başka takımlarla anlaşması veya transfer süreçlerinin uzaması, Galatasaraylı kurmayların alternatif isimlere yönelmesine neden oldu.
BRUNO FERNANDES
Transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için İngiliz basınında sözleşme uzatma iddiaları yeniden gündeme geldi.
JULIO ENCISO
Paraguaylı genç yıldız Julio Enciso için ise Strasbourg'un 35 milyon euro talep ettiği yönündeki haberlerde ise Galatasaray'ın şimdilik görüşmeleri yavaşlattığı yazıldı.
KONSTANTINOS KARETSAS
Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen Genkli Konstantinos Karetsas'ın da Borussia Dortmund ile anlaşma aşamasına gelmesi üzerine sarı-kırmızılılar yeniden Kevin De Bruyne ismine odaklandı.
GALATASARAY HAZIRLANIYOR
İtalyan basını Tuttomercatoweb'den Giacomo Iacobellis'in haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen Belçikalı yıldız için resmi girişim başlatmaya hazırlanıyor.
YÜKSEK MAAŞ, 2 YILLIK...
Yönetimin, De Bruyne'yi ikna edebilmek adına yüksek maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.
Haberde, Galatasaray'ın yalnızca oyuncuyla değil, Napoli ile de temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, İtalyan ekibinin talep edeceği bonservis şartlarını öğrenmek için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor.
Transferin önündeki en önemli engellerden biri ise Galatasaray'ın kadro planlaması olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılıların yabancı oyuncu kontenjanında yalnızca bir tecrübeli oyuncu için boşluk bulunduğu ve yönetimin bu hakkı nasıl değerlendireceği üzerinde çalıştığı kaydedildi.
NAPOLI AYRILIĞA KARŞI DEĞİL
Napoli cephesinde ise henüz kesin bir karar verilmiş değil. İtalyan kulübünün, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde Belçikalı yıldızın ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürülüyor.
ALLEGRI'DEN AÇIKLAMA
Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de kısa süre önce De Bruyne hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik açıdan oldukça iyi bir oyuncu. Geldiğinde gerekli motivasyona da sahip olacaktır. Üç kulvarda mücadele edebilmek için güçlü bir kadroya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, daha önce De Bruyne'nin 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesine bağlı kalmasını beklediklerini açıklasa da, İtalyan basını Belçikalı yıldızın geleceğinin gelecek tekliflere göre şekillenebileceğini yazdı.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde hem Kevin De Bruyne cephesiyle hem de Napoli yönetimiyle temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
Tutto Mercato: "Galatasaray, Kevin De Bruyne'yi gündemine aldı: İki yıllık sözleşme teklifi hazır, Napoli ile temaslar planlanıyor."
Tutto Mercato: "Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. İstanbul temsilcisi, Belçikalı orta sahayı kadrosunun kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak ideal isim olarak görüyor ve hem oyuncu hem de Napoli için önemli bir teklif hazırlığında.
Ancak transfer süreci, kadro planlamasıyla da yakından bağlantılı. Galatasaray'ın kadrosunda yalnızca bir tecrübeli oyuncu için boş kontenjan bulunuyor ve yönetim bu hakkı nasıl kullanacağı konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin planı ise, Manchester City'nin eski yıldızını transfere ikna edebilmek için yüksek maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etmek."